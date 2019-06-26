مصر... أسعار الذهب تقفز 12 جنيها فى الجرام متأثرة بتعاملات البورصة العالمية

قفزت أسعار الذهب، أمس الثلاثاء، بالسوق المحلي المصري بنحو 12جنيها للجرام الواحد، مقارنة بمستوياتها أول أمس بحسب "بوابة الأهرام" المصرية.

وقال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الذهب شهدت، أمس الثلاثاء، ارتفاعا بمقدار 12 جنيها، متأثرة بالزيادة في تعاملات البورصة العالمية عند مستوى 1428 دولارا للأوقية.

وأوضح "نجيب" في تصريحاته لـ" بوابة الأهرام "، أن عيار 18 سجل 567.42 جنيه، وعيار 21 لامس 662 جنيها، وعيار 24 بلغ 756.57 جنيه، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 5346 جنيها.

وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب أكثر من واحد بالمائة أمس الثلاثاء قبل أن تفقد جزءا من مكاسبها، ولكنها تظل قرب أعلى مستوى في ستة أعوام مع نزول الدولار لأقل مستوى في عدة أشهر بينما يدفع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران المستثمرين لشراء الذهب الذي يُعتبر ملاذا آمنا.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمائة إلى 1424.25 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول‭‭ ‬‬الساعة 0550 بتوقيت جرينتش. وفي وقت سابق من الجلسة، لامس المعدن الأصفر 1438.63 دولار وهو أعلى مستوى منذ 14 مايو/ أيار 2013.