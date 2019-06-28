صحيفة: الهند قد تدفع ثمن الأسلحة الروسية باليورو

تدرس الهند إمكانية استخدام اليورو لتنفيذ صفقات دفاعية مع روسيا، بما في ذلك الاستحواذ على منظومات صواريخ مضادة للطائرات من طراز "إس-400"، وفق ما نقلته صحيفة " Economic Times" عن مصادر مطلعة على الوضع.

ووفقا للمصادر، توصلت نيودلهي لهذا القرار في يونيو/ حزيران، سعيا لتجنب العقوبات الأمريكية بموجب قانون CAATSA.

لم يعلق ممثلو نيودلهي الرسمية بعد على هذه المعلومات.

وانتقدت واشنطن مرارًا صفقات الدفاع الهندية مع روسيا التي تعتبر نيودلهي شريكًا رئيسيًا في جنوب آسيا.

في عام 2018، أصرت الولايات المتحدة على أن الهند ترفض إبرام أكبر صفقة لشراء إس-400 مع روسيا. رغم إقرارها بتاريخ التعاون الطويل بين نيودلهي وموسكو، لم تستبعد الولايات المتحدة أنها قد تفرض عقوبات على الشركاء الهنود. وقد أكدت قيادة الهند، من جانبها، مرارًا وتكرارًا أنها تعتبر القيود الأحادية غير قانونية.

في أوائل أكتوبر/تشرين الأول 2018، وقعت روسيا والهند عقدًا لتوريد منظومة إس-400. تبلغ تكلفة شراء خمسة أفواج من أحدث أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات 5.43 مليار دولار. تعد روسيا، إلى جانب الولايات المتحدة وإسرائيل، شريكًا رئيسيًا للهند في مجال الدفاع.