الولايات المتحدة تفرض رسوما إضافية على بضائع المكسيك والصين

أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن فرض رسوم جمركية جديدة على بعض منتجات الصلب المستوردة من ​المكسيك​ و​الصين​.

وذكر موقع " cnbctv" الأمريكي أن الإدارة الأمريكية قررت فرض رسوم جمركية جديدة على بعض البضائع من المكسيك والصين.

وعن سبب فرض الرسوم الجمركية على هاتين الدولتين بالتحديد، أشار الموقع إلى أن الإدارة الأمريكية اعتبرت أن البلدين قدما لمصنعيهما مبالغ دعم غير عادلة.

وبحسب وزارة التجارة الأمريكية، فإن منتجات الصلب المستوردة لاستخدامات البناء تستفيد من دعم حكومي في الصين والمكسيك وكندا، لكن في حالة كندا فإن مبلغ الدعم ضئيل، ولذا لم تفرض رسوم في المقابل".

وجاء القرار الأمريكي بعد شكوى قدمها منتجو الصلب الأمريكيون في فبراير/شباط، وبعد شهرين على موافقة الرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب​ على إلغاء رسوم على الصلب والألمنيوم المستورد من المكسيك وكندا، عقب موافقة الدول الثلاث على اتفاقية التجارة المعدلة لأمريكا الشمالية.