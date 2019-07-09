مالكة علامة "بوش" تعتزم إنشاء مصنع لأجهزة الطهي في مصر

قال لويس ألفاريز، الرئيس التنفيذي لشركة "بي.إس.إتش مصر" المالكة للعلامة التجارية "بوش" الألمانية اليوم الثلاثاء إن شركته تعتزم إنشاء مصنع لأجهزة الطهي في مصر ليكون الأول للشركة في أفريقيا العام المقبل على أن يبدأ الإنتاج في عام 2021.

وأضاف ألفاريز بمؤتمر صحفي في القاهرة أن المصنع سيُقام في مدينة العاشر من رمضان شرق القاهرة لكنه رفض الإفصاح عن حجم الاستثمارات الخاصة بالمصنع. وفقا لـ "رويترز".

وقال الرئيس التنفيذي "اليوم هو الإعلان الرسمي عن تواجدنا بالسوق المصري… وقعنا منذ فترة مذكرة تفاهم مع الحكومة المصرية لبناء مصنع بالعاشر من رمضان".

وقال ألفاريز إن اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية ستساعد الشركة المتخصصة في صناعة الأجهزة المنزلية كثيرا في التصدير للدول الأفريقية عبر مصر مضيفا أن الشركة تستهدف حصة سوقية تتراوح بين 20 و25 بالمئة من سوق الأجهزة المنزلية في مصر خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتابع أن شركته تسعى لأن تصبح واحدة من بين أكبر ثلاث شركات للأجهزة المنزلية في مصر خلال ثلاث سنوات.

وتمتلك بي.إس.إتش الألمانية نحو 42 مصنعا في أوروبا والولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية وآسيا.