مالكة علامة "بوش" تعتزم إنشاء مصنع لأجهزة الطهي في مصر

وقال الرئيس التنفيذي "اليوم هو الإعلان الرسمي عن تواجدنا بالسوق المصري… وقعنا منذ فترة مذكرة تفاهم مع الحكومة المصرية لبناء مصنع بالعاشر من رمضان".
وقال ألفاريز إن اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية ستساعد الشركة المتخصصة في صناعة الأجهزة المنزلية كثيرا في التصدير للدول الأفريقية عبر مصر مضيفا أن الشركة تستهدف حصة سوقية تتراوح بين 20 و25 بالمئة من سوق الأجهزة المنزلية في مصر خلال السنوات الخمس المقبلة.
وتابع أن شركته تسعى لأن تصبح واحدة من بين أكبر ثلاث شركات للأجهزة المنزلية في مصر خلال ثلاث سنوات.
وتمتلك بي.إس.إتش الألمانية نحو 42 مصنعا في أوروبا والولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية وآسيا.
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