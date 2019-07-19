المؤشر الياباني "نيكي" يرتفع 0.48 % في بداية التعامل في طوكيو

ارتفع المؤشر الياباني "نيكي" في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة.

طوكيو- سبوتنيك. وارتفع "نيكي" بنسبة 0.48 في المائة مسجلا 21146.50 نقطة،وجاء ذلك وفقا رويترز.

بينما صعد المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا بنسبة 0.30 في المائة ليصل إلى 1538.83 نقطة.