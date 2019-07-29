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15:42 29 يوليو/ تموز 2019
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    البحرين - المنامة

    البحرين تنفق 637 مليون دولار لتنفيذ مشاريع للمدن الجديدة بينها مدينة سلمان

    © flickr.com / Paolo Gamba
    اقتصاد
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    أعلن وزير الإسكان البحريني باسم الحمر، اليوم الاثنين، عن إنفاق 245 مليون دينار (637 مليون دولار أمريكي)، على أعمال البنية التحتية الرئيسية والثانوية في مشاريع مدن البحرين الجديدة والمجمعات السكنية.

    ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان يتحدث مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في المنامة، 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2018
    © REUTERS / HANDOUT
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    القاهرة - سبوتنيك. ونقل الموقع الرسمي للوزارة، عن الحمر، قوله، "أعمال البنية التحتية الثانوية، تشمل تجهيز مشاريع المدن والمجمعات السكنية بالطرق وأرصفة المشاة والجسور والشبكات الفرعية للصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار ومحطات الكهرباء".

    وأوضح بأن أعمال البنية التحتية، التي تم تنفيذها، تخدم الوحدات السكنية والقسائم السكنية والأراضي المخصصة للخدمات والمرافق العامة المختلفة.

    وأشار الحمر إلى قيام الوزارة برصف طرق متطورة وأرصفة للمشاة بطول 655 كم، وتشييد 6 جسور في مدينة سلمان، تم تنفيذ 2 منها بالفعل، ويجري حالياً تنفيذ جسرين آخرين.

    وبين، أنه تم توفير مسارات خاصة للدراجات الهوائية بطول 186 كيلومتراً في مدن البحرين الجديدة، بالإضافة إلى تحديد 54 نقطة لمحطات النقل العام.

    كما تضمنت أعمال البنية التحتية تشييد شبكات فرعية للصرف الصحي بطول 342 كيلومتراً، وأخرى لتصريف مياه الأمطار بطول 201 كيلومترا. وشهد مشروع مدينة سلمان تشييد واحدة من أكبر محطات معالجة مياه الصرف الصحي، بطاقة استيعابية تصل إلى 60 ألف متراً مكعباً، لخدمة جزر المدينة والمناطق والقرى المجاورة، وتسهم في أعمال التشجير والتجميل في المدينة.

    بالإضافة إلى توفير إمدادات لتوصيلات الكهرباء للوحدات ومرافق المدن بطول 1205 كيلومترا، وأنابيب مياه بطول 332 كيلومتراً؛ فضلاً عن إنشاء 767 محطات كهرباء فرعية بالمدن والمشاريع الجديدة.

    ولفت الوزير إلى أن المخططات العامة لمدن البحرين الجديدة تضمنت تخصيص مساحات من الأراضي لدور العبادة والمرافق التعليمية والصحية والخدمية، بالإضافة إلى الحدائق والمساحات المفتوحة، التي تخدم السكان الجدد بالمشاريع.

    كما أولت الوزارة اهتماما بالواجهات البحرية والسواحل العامة، حيث أن مدن سلمان وشرق الحد وشرق سترة، والتي تمتاز بإطلالتها البحرية، توفر واجهات بحرية بطول 41 كيلومترا؛ وتم تخصيص سواحل عامة تخدم المواطنين في تلك المدن.

    ومن المتوقع أن تستوعب المدن والمشاريع الإسكان الجديدة نحو 240 ألف نسمة؛ وتم بالفعل إنجاز الجزء الأكبر منها.

    والبحرين دولة من عدة جز في الخليج العربي على الجهة الشرقية من شبه الجزيرة العربية، مساحتها 935 كم، وعاصمتها المنامة.

    وبلغ عدد سكان البحرين، إحصاء عام 2010، ما يقارب 1.234 مليون نسمة، منهم 666 ألفا من المقيمين الأجانب.

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