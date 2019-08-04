السعودية تخفض أسعار النفط لآسيا في سبتمبر

قالت شركة أرامكو السعودية، اليوم الأحد، إنها خفضت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى عملاء في آسيا في سبتمبر/ أيلول بواقع 0.75 مقارنة به في أغسطس/ آب ليسجل علاوة سعرية قدرها 1.70 دولار للبرميل فوق متوسط أسعار خامي عمان ودبي.

ورفعت السعودية سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف لشمال غرب أوروبا بخصم 0.05 دولار عن سعر برنت ما يعني زيادة 2.65 دولار للبرميل عن سعر أغسطس/ آب، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وحددت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف للولايات المتحدة بعلاوة سعرية 2.85 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخامات عالية الكبريت في سبتمبر/ أيلول دون تغيير عن الشهر السابق.

وكانت أرامكو، التي تديرها الدولة، قد أعلنت أنها حددت سعر بيع البروبان في عقد أغسطس آب/ عند 370 دولارا للطن، انخفاضا من 375 دولارا في يوليو/ تموز.

وسعر بروبان أرامكو معيار قياسي لتسعير مبيعات الشرق الأوسط من غاز البترول المسال إلى آسيا.