ملياردير يمتعض من كثرة أمواله

وعبر المستثمر عن امتعاضه من كثرة هذه الأموال، حيث اعتبرها تتجاوز المستوى المفضل لديه.

يشار إلى أن سيولة المستثمر ازدادت بسبب شرائه أقل من بيعه للأسهم، كما قام بتقليص عملية إعادة الشراء، بالإضافة إلى أنه لم يعثر على شركات للاستحواذ عليها بأسعار منافسة.

وقال بافيت في وقت سابق من العام الجاري في أحدث رسالة له إلى المساهمين إنه كان يبحث عن "عملية استحواذ ضخمة بحجم الفيل"، لكن "الأسعار مرتفعة للغاية بالنسبة إلى شركات مناسبة لديها آفاق طويلة الأجل"، وفق موقع "foxbusiness".

وكتب بافيت في رسالته الأخيرة إلى المساهمين يقول "نأمل أن ننقل الكثير من السيولة الفائضة إلى شركات تمتلكها بيركشاير بشكل دائم... لكن مع ذلك فإن التوقعات المستقبلية ليست جيدة، ذلك أن الأسعار مرتفعة للغاية بالنسبة إلى الشركات اللائقة التي لديها آفاق طويلة الأجل"، وأضاف أن "الحقيقة المخيبة للآمال" تعني أن بيركشاير هاثاواي ستنفق على الأرجح هذا العام على شراء الأسهم".