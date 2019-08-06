نفط ماركة برنت ينخفض لمستوى أقل من 59 دولارا للبرميل

انخفض سعر نفط ماركة برنت، اليوم الثلاثاء، إلى مستوى أقل من 59 دولارا للبرميل لأول مرة منذ 14 كانون الثاني/ يناير على خلفية تصعيد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وبلغ سعر العقود الآجلة لشهر أيلول/ سبتمبر للنفط ماركة برنت 59.02 دولاراً للبرميل، بانخفاضه بـ 1.32 بالمئة، بحسب ما كانت عليه الحال في الساعة 22:49 بتوقيت موسكو. وكان سعر النفط قد بلغ 58.81 دولار للبرميل قبل ذلك بدقائق.

وزارة الطاقة الأمريكية تخفض توقعاتها لسعر نفط برنت

خفضت وزارة الطاقة الأمريكية، في تقرير لإدارة معلومات الطاقة التابعة لها، اليوم الثلاثاء، متوسط سعر نفط برنت في عام 2019 من 66.51 إلى 66.15 دولار للبرميل.

وانخفضت توقعات متوسط سعر نفط برنت لعام 2020 من 67 دولار إلى 65 دولار للبرميل.

كما خفضت توقعاتها حول إنتاج النفط في البلاد في عام 2019 بـ90 ألف برميل، حتى 12.27 مليون برميل يومياً، وبقيت التوقعات لعام 2020 على ما كانت عليه.

كما من المتوقع أن يصل إنتاج النفط في الولايات المتحدة في عام 2020 إلى 13.26 مليون برميل يومياً. وفي عام 2018، بلغ متوسط إنتاج النفط في الولايات المتحدة 10.99 مليون برميل يومياً.