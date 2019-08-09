وكالة الطاقة الدولية: روسيا نفذت التزاماتها في إطار صفقة "أوبك +"

أعلنت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الجمعة، أن روسيا نفذت التزاماتها في إطار صفقة "أوبك +"، خلال شهر يوليو / تموز، بزيادة قدرها 16 في المئة مقابل 14 في المئة في شهر يونيو/ حزيران.

موسكو - سبوتنيك . وجاء في التقرير الشهري للوكالة: "ظل إنتاج النفط في روسيا خلال شهر يوليو مستقرا إلى حد كبير، عند نحو 11.15 مليون برميل يوميا، على الرغم من أنباء انخفاض الإنتاج إلى 10.9 مليون برميل يوميا في النصف الأول من الشهر، عندما أجبرت مشاكل تلوث خط أنابيب "دروجبا" بعض الشركات على وقف الإنتاج".

وفي أوائل يوليو/تموز، وافقت دول "أوبك+"، بالإجماع على تمديد الصفقة لتخفيض إنتاج النفط في ظل الظروف الحالية لمدة تسعة أشهر أخرى، حتى نهاية مارس /آذار 2020.

ويعتبر الاتفاق بين "أوبك" وعدد من الدول من خارج منظمة (أوبك +) بشأن خفض إنتاج النفط ساري المفعول منذ بداية عام 2017.

وفي النصف الأول من عام 2019، تم الاتفاق على التخفيض بحجم 1.2 مليون برميل يوميا من مستوى أكتوبر / تشرين الأول 2018، وأخذت روسيا على عاتقها 228 ألف برميل.