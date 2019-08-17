محكمة بريطانية تصادر تسعة مليارات دولار من دولة لشركة صغيرة

اتخذت محكمة بريطانية قرارا ببدء إجراءات لمصادرة أصول مالية بقيمة تسعة مليارات دولار من نيجيريا لصالح شركة غاز بريطانية وذلك بعد فشل مشروع للغاز في البلاد.

وأشارت المحكمة البريطانية أن المبلغ المقرر أن يتم اعطائه للشركة هو حوالي 20% من احتياطي القطع الذي يملكه أكبر اقتصاد في أفريقيا.

وقال قاضي المحكمة كريستوفر باتشر "إنني مستعد لإصدار أمر تنفيذي للتحكيم بصفته حكما أو أمرا للمحكمة".

وأكد القاضي استعداده "لتسلم مقترحات الطرفي حول الشكل المحدد" الذي يجب اتباعه لتنفيذ القرار.

من جهته أعلن محامي الشركة لوكالة "​بلومبرغ"​ أن الشركة ستطلق إجراءات مصادرة أصول نيجيرية في أسرع وقت ممكن

من جهتها لم تصدر حكومة نيجيريا أي رد على قرار المحكمة البريطانية.