14 مليار دولار... خسارة أغنى أغنياء العالم خلال يوم واحد

خسرَ أغنى عشرة أشخاص في العالم، يوم الجمعة الماضي، أكثر من 14 مليار دولار، بسبب سقوط التبادلات العالمية، على خلفية تفاقم الصراع التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

وسُجّلت أبرز الخسائر لدى رئيس ومؤسس شركة "أمازون"، جيف بيزوس، وذلك استناداً إلى بيانات تصنيف مؤشر "بلومبرغ بيليونيرز"، والذي يضم أغنى 500 شخص في العالم، حيث انخفضت ثروة بيزوس بنسبة 3.25 مليار دولار خلال يوم واحد، وبلغت خسائره منذ بداية العام الجاري 15.7 مليار دولار، بينما لا يزال أغنى رجل في العالم بثروة قدرها 109 مليارات دولار.

وتعرّض للخسائر كل من: مؤسس شركة "فيسبوك" مارك زوكربيرغ، ومؤسس شركة "مايكروسوفت" بيل غيتس، ومؤسسو شركة "غوغل" و"ألفابت" لاري بيج وسيرجي برين، ومؤسس شركة "أوراكل" لاري اليسون، ورئيس شركة "بيركشاير هاثاواي" للاستثمار وارن بافيت، حيث بلغت خسائرهم 1.3 - 1.8 مليار دولار.

أما الأغنياء الروس الـ24 المدرجين في مؤشر "بلومبرغ بيليونيرز"، فقد بلغت خسائرهم مجتمعة حوالي ملياري دولار في يوم واحد، بحسب وكالة "بلومبرغ".

وفي نفس الوقت، استفاد الملياردير فلاديمير ليسين رئيس مجلس إدارة شركة "نوفوليبيتسك" للصلب، حيث زادت ثروته بمقدار 137 مليون دولار، كما كسب أندريه ميلنيتشينكو المستفيد الرئيسي من شركة "يفروخيم" و"سويك" الروسيتين، حيث زادت ثروته بمقدار 128 مليون.

وكانت الصين، يوم الجمعة، أعلنت عن فرض رسوم إضافية بنسبة 10% و 5% على الواردات من السلع والبضائع الأمريكية بمبلغ 75 مليار دولار سنوياً.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤخراً، أن بلاده سترفع الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع الصينية بنسبة 15 % بقيمة 300 مليار دولار اعتبارا من 1 سبتمبر/أيلول المقبل، كما سترتفع الرسوم الجمركية على بضائع صينية بقيمة 250 مليار دولار من 25-30% اعتباراً من 1 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وعلى هذه الخلفية تراجعت البورصات الأمريكية بنسبة 2.5- 3 %، كما بلغ متوسط التراجع في أسواق الأسهم الأوربية 1 %.