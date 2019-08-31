ترامب: نحو 13 بالمائة من الشركات تغادر الصين

أعلن الرئيس الأمريكي، اليوم السبت، أن نحو 13 بالمائة من الشركات ستخرج من الصين.

موسكو - سبوتنيك. وقال ترامب: "شاهدت منذ قليل على شريط الأخبار، أن نحو 13 بالمائة من الشركات تخطط لمغادرة الصين في المستقبل القريب، هذه قضية كبيرة، وأنا لست مندهشا من ذلك، أعتقد أن الرقم سيكون أكبر من ذلك بكثير، لأنهم (في الصين) لا يمكنهم منافسة الرسوم الجمركية، يخفضون قيمة عملتهم ويجمعون المال".

ولم يحدد الرئيس الأمريكي عن أي شركات يدور الحديث.

هذا ووثقت السلطات الأمريكية زيادة الرسوم على السلع من الصين تصل إلى 300 مليار دولار سنويا ليس بنسبة 10 في المائة ولكن بنسبة 15 في المائة، ابتداء من الأول من أيلول / سبتمبر و15 كانون الأول / ديسمبر.

وأمر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الشركات الأمريكية بأن تدرس اغلاق عملياتها في الصين، وأن تصنع بدلا من ذلك المزيد من منتجاتها في الولايات المتحدة، على خلفية تصاعد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

يذكر أن الصين فرضت رسوما إضافية على المنتجات الأمريكية بنسبة 10 و5 بالمئة لـ 75 مليار دولار في العام.