مع انحسار التوترات العالمية… تعرف على أبرز تقلبات سوق العملات 

تراجع الين الياباني اليوم الخميس مع ظهور علامات على انحسار في التوترات العالمية بما في ذلك الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

الأمر الذي ما يعزز ثقة المستثمرين ويخفض الطلب على العملات التي ينظر إليها على أنها ملاذات استثمارية آمنة، بحسب رويترز.

صعود الاسترليني والدولار

صعد الجنيه الاسترليني لأعلى مستوى في أكثر من شهر بدعم من آمال بأن خروجا دون اتفاق لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيجري تفاديه،

ومن بين أبرز التطورات اليوم الخميس موافقة الصين والولايات المتحدة على عقد جولة محادثات على مستوى عال في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول في واشنطن، وأثار ذلك آمالا بأن أكبر اقتصادين في العالم سيسيران قدما نحو اتفاق لتسوية نزاعاتهما التجارية.

وصعد الدولار الأمريكي في أواخر التعاملات في الولايات المتحدة 0.53 بالمائة إلى 106.975 ين بعد أن وصل إلى 107.235 ين وهو أعلى مستوى منذ أواخر يوليو/ تموز.

تراجع الين الياباني

وأمام اليورو تراجع الين 0.5 بالمئة إلى 118.15 بعد أن هبط إلى 118.60 وهو أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع.

ونزل الدولار 0.05 بالمائة أمام سلة من العملات الرئيسية مع انخفاض الطلب على الملاذات الآمنة، لكن خسائره كبحتها أنباء مشجعة بشأن سوق العمل وقطاع الخدمات في الولايات المتحدة.

وواصل الاسترليني صعوده بعد أن وافق مشرعون بريطانيون يوم الأربعاء على تشريع لتمديد مهلة للخروج من الاتحاد الأوروبي للمرة الثالثة، ورفضوا دعوة من رئيس الوزراء بوريس جونسون لإجراء انتخابات مبكرة.

وجرى تداول الاسترليني في أواخر التعاملات مرتفعا 0.60 بالمائة أمام العملة الأمريكية عند 1.2327 دولار، مواصلا الابتعاد عن أدنى مستوى في ثلاثة أعوام الذي سجله يوم الثلاثاء.

ومقابل اليورو، ارتفع الاسترليني 0.57 بالمائة إلى 89.52 بنس بعد أن سجل أعلى مستوى في نحو ستة أسابيع عند 89.49 بنس.

ومن بين العملات الرئيسية الأخرى، قفزت الكرونة السويدية بعد أن قال البنك المركزي إنه ما زال يتوقع تشديد السياسة النقدية بحلول نهاية العام، مفاجئا الأسواق ومثيرا مكاسب كبيرة للعملة السويدية بعد معاناة طويلة.

وسجلت الكرونة أعلى مستوى في أسبوعين أمام اليورو عند 10.657 وارتفعت 0.44 بالمائة إلى 9.693 مقابل الدولار.