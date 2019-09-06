مصر... أسعار الذهب تنخفض والغرام يفقد 11 جنيها مرة واحدة

انخفضت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الجمعة، إذ تراجع سعر الغرام 11 جنيها مرة واحدة، مقارنة بأسعار أمس، بسبب تراجع الأسعار العالمية.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لموقع "مصراوي"، إن سعر غرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 700 جنيه مقارنة مع 711 جنيها، بتعاملات أمس.

وسجل سعر غرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 600 جنيه، وسعر الغرام عيار 24 نحو 800 جنيه، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5600 جنيه.

وتوقع نجيب، أن تواصل أسعار الذهب تراجعها خلال تعاملات اليوم، بضغط من التراجع العالمي، مشيرًا إلى أنه ربما يكسر الذهب حاجز 700 جنيه، ويغلق تعاملات اليوم عن 698 جنيها.

وعالميا، ظلت أسعار الذهب تتعرض لضغوط خلال تعاملات اليوم الجمعة، في الوقت الذي شجعت فيه بيانات أمريكية قوية المستثمرين على العودة إلى الأصول العالية المخاطر مما أضر بالطلب على المعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذا آمنا.

وبحلول الساعة 0709 بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1509.41 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن هبط واحدا بالمئة إلى 1504.30 دولار وهو أدنى مستوى منذ 23 أغسطس.

وهبط الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.5% إلى 1517.90 دولار للأوقية، وفقا لرويترز.

ويترقب المتعاملون حاليا التقرير الشهري للوظائف الأمريكية المقرر صدوره بحلول الساعة 1230 بتوقيت جرينتش لإلقاء النظرة التالية على متانة سوق العمل الأمريكية.

كما تعزز الإقبال على المخاطرة بفعل أنباء عن أن الولايات المتحدة والصين اتفقنا على إجراء محادثات رفيعة المستوى في أوائل أكتوبر تشرين الأول مما غذى التفاؤل بإحراز تقدم كبير في خفض التصعيد في النزاع التجاري المرير والطويل بين البلدين.

وقفز الذهب نحو 18 بالمئة منذ بداية العام الجاري إذ أوقدت الحرب التجارية مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي وشجعت بنوكا مركزية كبيرة في أنحاء العالم على خفض أسعار الفائدة.