الإمارات: نؤكد التزامنا باتفاق خفض إنتاج النفط لتحقيق الاستقرار في السوق... فيديو

جدد وزير الطاقة والصناعة الإماراتي سهيل المزروعي، اليوم الأحد، التزام بلاده المستمر باتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وكبار المنتجين من خارج المنظمة، بتخفيض إنتاج النفط،.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، فإن المزروعي، قد أعرب في تصريحات على هامش المؤتمر الصحافي الافتتاحي لمؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، عن ثقته بمواصلة "أوبك +" التزامها بمستويات الإنتاج، التي تحقق توازن السوق.

وقال الوزير،"إن قرارات أوبك تستند إلى تحليل ومراجعة وضع سوق النفط العالمي، وتقديم التوصيات اللازمة التي تسهم في الحفاظ على توازنه واستقراره"، لافتا إلى التزام الإمارات الكامل باتفاق "أوبك".

وأضاف المزروعي"هناك مخاوف في سوق النفط العالمي خارج العرض والطلب نتيجة التأثيرات الجيوسياسية والتوترات بين الاقتصادات الكبرى في العالم، والتي من شأنها أن تؤثر على سوق النفط".

من جانبه قال رئيس مجلس الطاقة العالمي، يونج هون ديفيد كيم، "المجلس يعمل بشكل مستمر على إشراك قادة الرأي وصناع القرار في جميع القطاعات من جميع أنحاء العالم، لمواجهة التحديات المتمثلة بوضع نظام مبتكر للطاقة يتسم بالشمول، والعمل معا لتشكيل مستقبل الطاقة".

وأضاف، "نجمع قادة الطاقة في العالم ليكونوا جزءا من مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين لإيجاد حلول لتحديات انتقال الطاقة، والتي ستمكن مجتمعات بشرية بأكملها من الاستفادة منها، إضافة إلى تجديد أنظمة دعم الحياة وحماية البيئة الطبيعية للأرض".

وتشارك روسيا في مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين في أبو ظبي، والذي يستمر حتى 12 سبتمبر/أيلول الجاري بوفد يرأسه وزير الطاقة ألكسندر نوفاك، ويضم رئيس شركة "روس آتوم" أليكسي ليخاتشيوف، وممثلي شركة "غازبروم" و"روس سيتي" للاتصالات وعدد كبير من الشركات العالمية.