البورصة السعودية: 3 مليارات دولار تدفقات إضافية من مراحل الانضمام المتبقية إلى "فوتسي"

صرحت رئيسة مجلس إدارة البورصة السعودية، اليوم الاثنين، أنها تتوقع تدفقات إضافية بقيمة 3 مليارات دولار من المراحل المتبقية من الانضمام إلى مؤشر "فوتسي راسل" البريطاني.

وأضافت أن شركة السوق المالية السعودية، "تداول"، تتوقع تدشين أول منتج مشتق من صناديق المؤشرات المتداولة في الربع الرابع من 2019.

وتجري السعودية عدة إجراءات منذ سنوات في إطار سعيها للانضمام إلى مؤسسة "فوتسي راسل"، أبرزها تشديد قواعد حوكمة الشركات وتحديث نظام تسويات السوق وخفض القيود المفروضة على ملكية الأجانب للأسهم.

ويساهم الانضمام لمؤشرات الأسهم العالمية في رفع مستوى جاذبية الأسواق للاستثمارات الأجنبية، ودعم استقرارها، ودعم آداء المستثمرين في الداخل، ورفع مستوى مشاركة المستثمرين في الجمعيات العمومية للشركات.

وسيتم انضمام البورصة السعودية على مراحل، ويكتمل بحلول ديسمبر / كانون الأول، بحسب وثيقة من "فوتسي"، ويبدأ ضم الدفعة الأولى ونسبتها 25 في المئة في 18 مارس /آذار.

وتسيطر الصين على نسبة 51 في المئة من قيمة المؤشر تليها الهند بنسبة 23 في المئة، وروسيا بنسبة 8.3 في المئة، بينما يصل عدد الدول التي يضمها المؤشر 12 دولة.