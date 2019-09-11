الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه المصري

واصل سعر الدولار الأمريكي، التراجع أمام الجنيه المصري، اليوم الأربعاء.

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري في 7 بنوك، في بداية التعاملات، مقارنة بمستواه مساء أمس الثلاثاء، بينما استقر السعر في 3 بنوك أخرى.

ذكرت صحيفة "أخبار اليوم" أن سعر صرف الدولار بلغ نحو 16.41 جنيه للشراء و16.51 جنيه للبيع، في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والمصرف المتحد، وبنك الاستثمار العربي، وبنك قناة السويس.

وسجل سعر صرف الدولار نحو 16.40 جنيه للشراء و16.50 جنيها للبيع، في بنك الشركة المصرفية العربية سايب SAIB.

ووصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي- مصر، لنحو 16.39 جنيه للشراء 16.49 جنيه.