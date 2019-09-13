مصر... ارتفاع جديد في أسعار الذهب

وبلغت قيمة الزيادة منذ بدء التعاملات وحتى الآن نحو جنيهين أو 3 جنيهات مصرية، في سعر الغرام الواحد دون المصنعية، بحسب ما نشرته بوابة "أخبار اليوم" المصرية.

ونشرت البوابة أسعار الذهب المحلية، مشيرة إلى أنها قد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.

وسجلت أسعار الذهب المحلية، عيار 21 نحو 687 جنيها، وعيار 18 نحو 589 جنيها، وعيار 24 نحو 785 جنيها، والجنيه الذهب سجل نحو 5480 جنيها.

يذكر أن أسعار الذهب العالمية تراجعت، اليوم الجمعة، مع تحسن الشهية للمخاطرة في ظل مؤشرات على ذوبان الجليد في الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين الذي طال أمده، مما أبعد المستثمرين عن المعدن الأصفر الذي يعتبر ملاذا آمنا، بينما تراجع البلاديوم قليلا من ذروة قياسية بلغها في الجلسة السابقة.