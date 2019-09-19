​الخطوط الجوية القطرية تكشف عن خسائرها المالية

أعلنت ​الخطوط الجوية القطرية، يوم أمس الأربعاء،​ أنها تكبدت خسائر بلغت 639 مليون ​دولار​ في ​السنة​ المالية التي انتهت في آذار/ مارس 2019، وعزت الشركة ذلك إلى إغلاق أسواق رئيسية بوجهها.

نقلت وكالة "الأناضول" بيان الخطوط القطرية التي قالت فيه "إن السنة المالية كانت مليئة من خلال تسجيل خسائر صافية بلغت 2,3 مليار ريال قطري (639 مليون دولار) تعود إلى خسارة وجهات ناضجة كانت تحظى بإقبال كبير وارتفاع أسعار ​الوقود​ وتقلبات أسعار الصرف".

وأكدت "أن القواعد الأساسية لأعمالنا تبقى قوية للغاية"، كاشفة عن إضافتها 31 وجهة جديدة "منذ بدء الحصار غير الشرعي"، لتعمل عليها الطائرات التي كان يتم تشغيلها على الوجهات المتوقفة، إضافة إلى طائرات جديدة.

ولفتت إلى أن أسطول الخطوط الجوية القطرية زاد عدده 25 ​طائرة​.

قطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين، في 5 يونيو/ حزيران 2017، جميع علاقاتها مع قطر، بدعوى دعم ورعاية الدوحة للإرهاب، والتدخل في شؤون الدول الأخرى؛ الأمر الذي نفته قطر وطالبت بالحوار معها.

وألحقت الدول الأربع قرارها بمجموعة من التدابير العقابية ضد دولة قطر، من أبرزها منع الشركات المسجلة في قطر من استخدام الموانئ والمجال الجوي لهذه الدول، كما طلبت الدول الخليجية الثلاث من المواطنين القطريين مغادرة أراضيها، ومنعت مواطنيها من زيارة قطر.