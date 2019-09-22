تراجع تحويلات الأجانب العاملين في الإمارات في النصف الأول من 2019

تراجع إجمالي تحويلات العمال الأجانب في دولة الإمارات في النصف الأول من عام 2019، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018.

القاهرة - سبوتنيك. وبلغ إجمالي تحويلات العاملين الأجانب في الإمارات في النصف الأول من عام 2019 80.96 مليار درهم (نحو 22.12 مليار دولار أمريكي)، في حين كانت هذه التحويلات تبلغ 88 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2018.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن المصرف المركزي الإماراتي، اليوم الأحد، أن "قيمة التحويلات للعمالة الأجنبية في دولة الإمارات إلى الخارج 42.55 مليار درهم تقريبا (11.63 مليار دولار)، خلال الربع الثاني من العام الجاري".

وكانت الهند الوجهة الأكثر أهمية فيما يتعلق بالتحويلات الشخصية الخارجية، خلال الربع الثاني من العام الجاري؛ مستحوذة على نحو 37.2 بالمئة من إجمالي التحويلات.

وجاءت باكستان في المرتبة الثانية بواقع 10.5 بالمئة، والفلبين 7.2 بالمئة، ومصر 6.3 بالمئة.

واستحوذت المملكة المتحدة على 3.8 بالمئة من قيمة التحويلات، وبنغلاديش 3.7 بالمئة، والولايات المتحدة بـ 3.3 بالمئة، والأردن 2.6 بالمئة، وسويسرا 2.2 بالمئة، والصين 1.5 بالمئة.

ووفقا لتقارير إخبارية استنادا لبيانات حكومية لعام 2018، بلغ عدد سكان الإمارات نحو 9.5 مليون نسمة؛ يمثل الآسيويون نسبة 59 بالمئة منهم، فيما يمثل المصريون 4.23 بالمئة، والجنسيات الأخرى 17.94 بالمئة.

وبلغ عدد الوافدين من جمهورية الهند حوالي 2.6 مليونا، ومن باكستان 1.2 مليونا، وبنغلادش نحو 700 ألفا، والفلبين 530 ألفا، والمصريون نحو 400 ألفا.