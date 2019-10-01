بيانات ضعيفة للاقتصاد الأمريكي تؤدي لتراجع أسعار النفط

تسببت بيانات ضعيفة للاقتصاد الأمريكي في تهاوي العقود الآجلة للنفط، بعد أن ألقت بظلالها على توقعات الطلب على الخام وضغطت على الأسعار.

ويأتي ذلك، في حين حالت تقارير عن تراجع إمدادات أكبر منتجي النفط في العالم في الربع الثالث من العام دون مزيد من الانخفاض، بحسب وكالة "رويترز".

ولفتت الوكالة إلى أن سعر التسوية في العقود الآجلة لخام برنت تحدد عند 58.89 دولار للبرميل، بخسارة 36 سنتا، في حين أغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 53.62 دولار للبرميل، منخفضا 45 سنتا.

وجاءت التراجعات بعد جلسة تكبد فيها كلا الخامين القياسيين أكبر انخفاضاته الفصلية للعام الحالي، بينما تراجع النشاط التصنيعي الأمريكي إلى أدنى مستوياته في أكثر من عشر سنوات في سبتمبر/ أيلول مع تأثر الصادرات بحرب التجارة الأمريكية الصينية، وفقا لمسح من معهد إدارة التوريدات.

وأوضح جيم ريتربوش من ريتربوش وشركاه أن "البيانات الصناعية السلبية من معهد إدارة التوريدات عصفت بسوق الأسهم وامتد أثرها إلى النفط".

وأضاف: "مع تسرب الضعف الاقتصادي الخارجي ببطء إلى الولايات المتحدة، يصبح من المرجح بدرجة أكبر خفض توقعات الطلب العالمي على النفط للعامين الحالي والقادم".