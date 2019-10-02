وكالة: تونس لديها خطط مبدئية لإصدار سندات بقيمة 800 مليون يورو

وأوضح المسؤول الحكومي لوكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء، أن الحكومة تنوي الحصول على موافقة البرلمان على إصدار سندات بقيمة 800 مليون يورو العام المقبل.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أنه من المبكر تحديد مبلغ السندات أو الموعد المحدد لإصدارها، لكن الحكومة ستطلب من البرلمان الموافقة على إصدار ما يصل إلى 800 مليون يورو حتى تطرق السوق المالية متى احتاجت التمويلات.

وكانت بيانات رسمية أظهرت أن احتياطي تونس من العملة الأجنبية ارتفع إلى 17.2 مليار دينار، بما يعادل 96 يوما من الواردات لأول مرة منذ نحو عامين مدفوعا بانتعاش قطاع السياحة وفتح مكاتب صرف للعملة الأجنبية هذا العام.

وأظهرت بيانات للبنك المركزي، منتصف أغسطس/آب الماضي، أنه في نفس الفترة من العام الماضي، كان احتياطي تونس من العملة الأجنبية 10.97 مليار دينار.

وكشفت الأرقام أن عائدات السياحة نمت في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام إلى 2.7 مليار دينار مقابل 1.9 مليار دينار في نفس الفترة من العام الماضي.