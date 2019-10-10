صندوق الاستثمارات الروسي: شركة خطوط السكك الحديدية قد تشارك في بناء البنى التحتية في السعودية

أعلن رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، صندوق روسيا السيادي، كيريل دميترييف، اليوم الخميس، أن الصندوق يدعم، سوية مع شركة خطوط السكك الحديدية الروسية العملاقة، رؤية مشاركة الشركة الروسية في بناء أجزاء مختلفة من طرق السكك الحديدية في المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى القدرات والكفاءات الكبيرة لدى الشركة الروسية في هذا القطاع.

وقال دميترييف في حوار مع إعلاميي RT: "في ما يتعلق بمشروع شركة السكك الحديدية الروسية، فاليوم أعتزم إجراء لقاء مع مسؤولي قطاع الطرق الحديدية في المملكة العربية السعودية، هناك برنامج ضخم في المملكة لبناء طرق السكك الحديدية في البلاد، وهناك عدد من المناقصات والمسابقات لتحديد الجهة (المنفذة)، وقد تشارك شركة طرق السكك الحديدية الروسية في بناء جزء هام من البنية التحتية في المملكة العربية السعودية. نعتقد أن الشركة الروسية تعتبر إحدى أكبر الشركات تنافسياً في هذا القطاع".

ويقوم دميترييف والوفد المرافق له حاليا بزيارة إلى المملكة العربية السعودية، تحضيرا لزيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المرتقبة، إلى الرياض.

وأشار رئيس الصندوق الروسي أيضا "نحن ندعم، سوية مع شركة خطوط السكك الحديدية، الرؤية حول مشاركة الشركة الروسية في بناء أجزاء مختلفة من طرق السكك الحديدية في المملكة السعودية".

وكان قد أعلن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، صندوق روسيا السيادي، في وقت سابق عن افتتاح ممثليته الخارجية الأولى في المملكة العربية السعودية.