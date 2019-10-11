أسعار النفط تصعد بعد الهجوم على ناقلة النفط الإيرانية "سيباتي"

صعدت أسعار النفط أكثر من 2%، اليوم الجمعة، بعدما ذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن ناقلة نفط مملوكة للدولة تعرضت لهجوم في البحر الأحمر بالقرب من السعودية، بينما ساهمت أجواء التفاؤل التي تحيط بمحادثات التجارة بين الصين والولايات المتحدة في رفع المعنويات.

فأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 1.41 دولار، أو 2.4%، لتبلغ عند التسوية 60.51 دولار للبرميل، بحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.15 دولار، أو 2.2%، لتسجل عند التسوية 54.70 دولار للبرميل.

ومما قيد المكاسب توقعات لوكالةالطاقة الدولية بطلب ضعيف على النفط في 2020.

وسجل الخامان القياسيان أول مكاسب أسبوعية في ثلاثة أسابيع مع صعود برنت 3.7 بالمئة والخام الأمريكي 3.6 بالمئة.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الناقلة "سابيتي" تعرضت للقصف، صباح اليوم الجمعة، قبالة ساحل السعودية.

وقالت شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية إن الناقلة لحقت بها تلفيات لكنها مستقرة ونفت تقارير عن اشتعال النار فيها.

ومن ناحية أخرى، أبلغت الجابون منظمة "أوبك" أنها ستتقيد بشكل كامل بتعهداتها لخفض انتاج النفط بموجب إتفاق للإمدادات لعام 2019، وذلك في أحدث علامة على مسعى للمنظمة لتحسين التقيد قبل اجتماعها القادم في ديسمبر كانون الأول.

وقالت وكالة الطاقة الدولية اليوم، إن أسواق النفط العالمية تعافت بوتيرة سريعة من الهجمات التي تعرضت لها السعودية الشهر الماضي وقد تواجه فائضا في الإمدادات في العام القادم مع تباطؤ الطلب العالمي.

ودفعت الآفاق الاقتصادية المضطربة لعام 2020 وكالة الطاقة الدولية لخفض توقعاتها لنمو الطلب على النفط بمقدار 100 ألف برميل يوميا إلى 1.2 مليون برميل يوميا.

ورجحت وزارة النفط الإيرانية، في وقت سابق من اليوم الجمعة، إصابة ناقلة النفط في هجوم صاروخي على بعد 60 ميلا من ميناء جدة السعودي.

وأفادت العلاقات العامة بشركة ناقلات النفط الوطنية في بيان، اليوم الجمعة: "يرجح أن يكون سبب الانفجار الذي وقع في ناقلة النفط هجوم بصاروخين عليها، عند الساعة 5 صباحا و5.20 على بعد 60 ميلاً من ميناء جدة السعودية ما أدى إلى وقوع الانفجار".

وأضاف البيان "تعرض خزانان من الخزانات الرئيسية بالناقلة للإصابة وتسرب النفط منهما لمياه البحر الأحمر".

وتابعت شركة ناقلات النفط الوطنية: "جميع أفراد طاقم الناقلة سالمين ولم يصب أحد منهم، والوضع على متن الناقلة يتجه إلى الاستقرار وتمت السيطرة عليه، ويقوم أفراد طاقم الناقلة بالسيطرة على جسم الناقلة الذي تعرض للانفجار وبدأ النفط يتسرب منه".

كما ذكرت أن الخبراء الفنيين الموجودين على متن السفينة يحققون حاليا في أسباب وقوع الانفجار، وتوقعوا أن يكون الحادث بفعل عمل إرهابي.