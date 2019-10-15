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10:47 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

    روسيا توقع مع الإمارات العربية المتحدة على 10 اتفاقيات استثمار خلال زيارة بوتين

    © Sputnik . Sergey Guneev
    اقتصاد
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    أعلن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، أن وفدا برئاسة رئيس الصندوق ، كيريل دميترييف، سيشارك في زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء الـ15 من تشرين الأول /أكتوبر.

    موسكو-سبوتنيك. قال رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، كيريل دميترييف: " لدى روسيا والإمارات العربية المتحدة الكثير مما تستطيع تقديمه لبعضهما فيما يتعلق بالتبادل التكنولوجي والاستثماري. ستساعد زيارة الرئيس الروسي في الحفاظ على الاتصالات التجارية المكثفة في مختلف مجالات التعاون الثنائي. ويقوم البلدان بنجاح بتطوير شراكات في مجالات التجارة والطاقة والصناعة والسياحة، وحتى في ميدان متخصص مثل تدريب رواد الفضاء. وقد أنشأنا شراكة ليس فقط على الأرض، ولكن أيضا في مجال الفضاء، فإمكانية التعاون لا حدود لها حقا".

    وأشار الصندوق في بيان له إلى أنه "على هامش الزيارة، سيوقع الصندوق وشركاؤه من دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الصندوق السيادي لشركة "مبادلة للاستثمار"، على 10 اتفاقيات استثمارية في قطاعات مثل التكنولوجيا المتطورة (بما في ذلك تطوير الذكاء الاصطناعي)، الصحة والتعدين واللوجستيات والإنتاج الصناعي بقيمة أكثر من 1.3 مليار دولار".

    الرئيس فلاديمير بوتين
    © Sputnik . Sergei Guneyev
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    وتابع البيان أنه "على مدى ست سنوات من التعاون الناجح بين صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي والصندوق السيادي لدولة الإمارات، تم تنفيذ واعتماد استثمارات قيمتها أكثر من 2 مليار دولار في أكثر من 45 مشروعا".

    كما أضاف البيان أنه "خلال الزيارة، يشارك الصندوق في تنظيم اجتماع للأوساط التجارية الرائدة في البلدين، والذي سيبحث فرص توسيع التعاون وتحسين فعاليته وتنفيذ المشاريع المشتركة. وقد اكتسبت الشركات الإماراتية خبرة كبيرة في تنويع اقتصاد البلاد، ومن المقرر تحديد أفضل السبل لمشاركتها في تنفيذ المشاريع الوطنية في روسيا وفرص الاستثمار المناسبة".

    كما قام صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي بالشراكة مع شركة "مبادلة" بإعداد معرض مخصص للتعاون الاستثماري بين روسيا والإمارات العربية المتحدة.

    يذكر أن رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، كيريل دميترييف، كان قد أعلن في نيسان / أبريل من هذا العام، أن الجانب الروسي يبحث التعاون مع شركة "مبادلة" للاستثمار الإماراتية في استثمار مشترك بقطاعي الصحة والتكنولوجيا الجديدة، في روسيا.

    وجدير بالذكر أن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، أنشأته الحكومة الروسية في عام 2011 ، للاستثمار في الشركات الرائدة بالقطاعات الأسرع نموا في الاقتصاد.

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    الكلمات الدلالية:
    صندوق الاستثمار الروسي, استثمار, الإمارات, روسيا, بوتين
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