"غازبروم" الروسية والإمارات تناقشان احتمالية تجارة الغاز المسال المشتركة

أعلن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الأحد أن شركة غازبروم الروسية تبحث مع دولة الإمارات احتمالية الشراكة في تجارة الغاز المسال.

موسكو - سبوتنيك. وقال نوفاك في تصريحات للصحفيين اليوم الأحد "مبدئنا نحن ناقشنا أمورا متعلقة بالشراكة في تجارة الغاز المسال، فاليوم السوق يصبح عالمي أكثر، والإمارات لديها مصالحها وتخصصاتها، هذه هي الخيارات التي تناقشها الدولة مع غازبروم".

وأشار الرئيس الروسي في وقت سابق إلى أن الصندوق السيادي لدولة الإمارات العربية المتحدة أصبح واحدًا من أوائل الشركاء، وقد تم بالفعل تنفيذ أكثر من 45 مشروعًا بقيمة 2.3 مليار دولار، وتجاوز العائد على هذه الاستثمارات بشكل ملحوظ المعايير العالمية.

وأكد بوتين خلال زيارته إلى الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء: "تستمر العلاقات الإماراتية الروسية في التطور بنجاح بطريقة ودية وبناءة... وتتوسع العلاقات في المجالات الثقافية والاقتصادية والإنسانية، ويتم الحفاظ على التنسيق الوثيق بشأن القضايا الرئيسية المدرجة على جدول الأعمال العالمي والإقليمي، وخاصة في ما يتعلق بسوريا وليبيا واليمن والوضع في منطقة الخليج".

وكانت آخر زيارة رسمية قام بها الرئيس الروسي إلى الإمارات في 2007. وإجمالاً، التقى بوتين وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان 10 مرات، ويقومان عادة بإجراء محادثات هاتفية، وكانت آخر محادثة جرت في 10 يونيو/حزيران الماضي.