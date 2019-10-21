مصرف سويسري: الصين تتفوق على الولايات المتحدة لأول مرة في التاريخ

فاق عدد الأغنياء من الصينيين، عددهم في الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة في التاريخ، في حين يواصل البلدان إفراز المزيد من أصحاب رؤوس الأموال.

وأشار تقرير الثروات الذي يصدره البنك السويسري سنويا إلى أن مئة مليون صيني مدرجين على قائمة العشرة بالمئة الأغنى على مستوى العالم، منذ منتصف هذا العام، مقابل 99 مليون أميركي.

وصرحت نانيت هاشلر فايدربي رئيسة قطاع الاقتصاديات والأبحاث بكريدي سويس: "أنه رغم التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، على مدى 12 شهراً مضت، حقق البلدان أداءً قوياً في تكوين الثروات، وأسهما بمبلغ 3.8 تريليون دولار، و1.9 تريليون دولار على التوالي".

وأكدت فايدبري أن عدد مليونيريي العالم، زاد بمقدار 1.1 مليون إلى 46.8 مليون، يملكون معاً 158.3 تريليون دولار على شكل أصول ثابتة، أي ما يعادل 44 % من الإجمالي العالمي.

وكان قد زاد عدد المليونيريين في الولايات المتحدة، بأكثر من نصف الزيادة العالمية، فدخل القائمة 675 ألف مليونير جديد، وتوقعت الدراسة، زيادة الثروات العالمية بنسبة 27 %، في غضون خمس سنوات إلى 459 تريليون دولار بحلول 2024، بعد زيادتها بنسبة 2.6 % في العام الماضي، وتوقعت زيادة عدد المليونيرات، خلال الفترة نفسها، إلى نحو 63 مليونا.