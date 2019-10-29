عدة صناديق روسية مهتمة بالاكتتاب العام لـ"أرامكو"

وأضاف دميترييف: "نحن في عملية تشكيل الكنسورتيوم من المستثمرين، الذين مهتمون بالاستثمار في أرامكو. لكن مجددا نحن في انتظار ظهور التفاصيل النهائية. نحن نؤمن بأن أرامكو تعتبر إحدى أكبر الشركات، وتوفر فرصا جذابة جدا للاستثمارات".
وشدد دميترييف على دور موسكو والرياض في استقرار سوق النفط العالمية، ووجود آلية فعالة لهذا الغرض، مشيرا مع ذلك إلى أن روسيا والسعودية بإمكانهما مواصلة استقرار سوق الذهب الأسود.
كما أشار دميترييف إلى أنه يعتزم خلال المنتدى عقد لقاءات مع عدد من رؤساء صناديق استثمارية أجنبية، من بينها المستثمرين من المملكة السعودية ومنطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى مستثمرين من الهند والولايات المتحدة ودول أخرى.
وتحتضن الرياض في الفترة 29-31 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، فعاليات الدورة الثالثة من منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار الدولي، الذي يسمونها البعض "دافوس الشرق الأوسط"، حيث يجمع في مكان واحد كبار مستثمرين من دول أجنبية وشركات كبرى من أنحاء العالم. ويراعي المنتدى صندوق الاستثمار العام السعودي. ويشارك في المنتدى هذه السنة فخامة الملك الأردني، عبد الله الثاني، وعدد كبير من وزراء ومسؤولين من المملكة السعودية ودول الشرق الأوسط وأنحاء العالم.
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