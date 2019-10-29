عدة صناديق روسية مهتمة بالاكتتاب العام لـ"أرامكو"

أعلن رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، كيريل دميترييف، أن عدة صناديق استثمارية روسية تهتم بالمشاركة في الطرح الأول لأسهم شركة "أرامكو السعودية" العملاقة، من بينها أيضا صندوق روسي- صيني مشترك.

وأضاف دميترييف: "نحن في عملية تشكيل الكنسورتيوم من المستثمرين، الذين مهتمون بالاستثمار في أرامكو. لكن مجددا نحن في انتظار ظهور التفاصيل النهائية. نحن نؤمن بأن أرامكو تعتبر إحدى أكبر الشركات، وتوفر فرصا جذابة جدا للاستثمارات".

وقال دميترييف في كلمة له أمام صحفيين على هامش اليوم الأول من فعاليات منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار، الذي انطلق اليوم في الرياض حول عملية الطرح الأول لشركة "أرامكو السعودية " العملاقة: "في ما يتعلق بالاكتتاب العام لأرامكو ، فهناك عدة صناديق استثمارية روسية تهتم بالقيام باستثمار في طرح الأسهم الأول، ونحن حصلنا أيضا على مؤشرات من صندوق روسي- صيني، وأيضا بعض المؤسسات الصينية الكبرى اهتمت باكتتاب عام لأرامكو" .

وشدد دميترييف على دور موسكو والرياض في استقرار سوق النفط العالمية، ووجود آلية فعالة لهذا الغرض، مشيرا مع ذلك إلى أن روسيا والسعودية بإمكانهما مواصلة استقرار سوق الذهب الأسود.

كما أشار دميترييف إلى أنه يعتزم خلال المنتدى عقد لقاءات مع عدد من رؤساء صناديق استثمارية أجنبية، من بينها المستثمرين من المملكة السعودية ومنطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى مستثمرين من الهند والولايات المتحدة ودول أخرى.

وتحتضن الرياض في الفترة 29-31 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، فعاليات الدورة الثالثة من منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار الدولي، الذي يسمونها البعض "دافوس الشرق الأوسط"، حيث يجمع في مكان واحد كبار مستثمرين من دول أجنبية وشركات كبرى من أنحاء العالم. ويراعي المنتدى صندوق الاستثمار العام السعودي. ويشارك في المنتدى هذه السنة فخامة الملك الأردني، عبد الله الثاني، وعدد كبير من وزراء ومسؤولين من المملكة السعودية ودول الشرق الأوسط وأنحاء العالم.