روسيا تنفذ في أكتوبر اتفاقية "أوبك+" بنسبة 93 بالمئة في سبيل خفض الإنتاج النفطي

أعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم السبت، أن روسيا وفي إطار اتفاقية "أوبك+"، في شهر تشرين الأول/أكتوبر، خفضت إنتاج النفط بمعدل 211 ألف برميل يوميا إلى مستوى تشرين الأول/أكتوبر 2018، أي أنها أوفت بالشروط بنسبة 93 بالمئة، بينما كان الخفض في نهاية الشهر أكثر من الحجم المتفق عليه - 298 ألف برميل.

وقال نوفاك: "في إطار "أوبك+" ، بلغت روسيا في تشرين الأول/أكتوبر مستوى انخفاض في إنتاج النفط بلغ 211 ألف برميل يوميا مقارنة بشهر تشرين الأول/أكتوبر 2018. وفي الوقت نفسه، في نهاية تشرين الأول/أكتوبر، كان الخفض عند مستوى 298 ألف برميل".

هذا وقررت "أوبك" وعدد من الدول غير الأعضاء ضمن صفقة "أوبك+" في نهاية عام 2018 ، تحديث شروط اتفاقية خفض إنتاج النفط، السارية منذ بداية عام 2017. ووافقت هذه الدول على خفض إنتاجها بما مجموعه 1.2 مليون برميل يومياً، من مستوى تشرين الأول/أكتوبر 2018، منها 228 ألفا على عاتق روسيا. وتمت صياغة الاتفاقية الجديدة للنصف الأول من عام 2019.