الدين العالمي يسجل رقما قياسيا... 188 تريليون دولار

صرحت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غيورغييفا، اليوم الخميس، بأن الدين العالمي وصل إلى مستويات قياسية - 188 تريليون دولار، أو 230 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

واشنطن - سبوتنيك. وقالت غيورغييفا في كلمة ألقاتها اليوم في واشنطن خلال المؤتمر السنوي العشرين لمنتدى البحوث الاقتصادية: "الدين العالمي، العام والخاص على حد سواء، قد وصل إلى مستوى قياسي - 188 تريليون دولار. هذا يمثل حوالي 230 في المئة من الإنتاج العالمي".

وكانت سلف غيورغييفا – كريستينا لاغارد، قد لفتت قبل عام واحد أن الدين العالمي بلغ 182 تريليون دولار.

ودعت حكومات العالم إلى بذل كل ما في وسعها للحد من هذا المؤشر، لأن الاقتصاد العالمي يتباطأ نموه، وسيكون ضمان المدفوعات أمراً أكثر وأكثر صعوبة.