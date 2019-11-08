وزير المالية: ألمانيا ليست في ركود ولا تحتاج إجراءات تحفيزية

قال وزير المالية الألماني اولاف شولتس، إن بلاده ليست قريبة من ركود حقيقي، لكنها تمر بفترة من النمو البطيء، مضيفا أن تسوية التوترات التجارية العالمية ستساعد في تعزيز الاقتصاد.

وعندما سئل شولتس عن دعوات من بعض الخبراء الاقتصاديين والساسة إلى أن تنفق ألمانيا لتنشيط اقتصاد متعثر، قال، إنه مع وصول التوظيف إلى مستويات قياسية ومواجهة بعض القطاعات لقيود على الطاقة الإنتاجية فإنه لا حاجة إلى إنفاق تحفيزي إضافي.

وقال الوزير الألماني في تعليقات نشرت اليوم الجمعة "التوظيف عند أعلى مستوى على الإطلاق وهناك قطاعات كثيرة تبحث عن عمالة ماهرة... لدينا سياسة مالية توسعية جدا وأعلى مستوى على الإطلاق للاستثمارات العامة".

هذا وأظهرت بيانات اليوم الجمعة أن صادرات ألمانيا حققت أكبر زيادة في عامين تقريبا في سبتمبر/ أيلول، مما يوفر بعض الارتياح في ظل مخاوف واسعة النطاق بأن أكبر اقتصاد في أوروبا سينزلق إلى الركود في الربع الثالث، بحسب مانقلت "رويترز".

قال مكتب الإحصاءات الاتحادي إن الصادرات المعدلة في ضوء العوامل الموسمية ارتفعت 1.5 في المئة على أساس شهري مسجلة أكبر زيادة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 وبالمقارنة مع توقعات خبراء اقتصاديين بارتفاعها 0.4 في المئة.