البترول الكويتية تقترض مليار دولار من البنوك العالمية

قال مصدر مسؤول إن مؤسسة البترول الكويتية في المراحل النهائية لتوقيع قرض ضخم بقيمة مليار دولار مع البنوك العالمية وذلك بغرض تمويل رأس المال العام للمؤسسة.

ونقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية عن المصدر قوله إن توقيع اتفاقية القرض ستكون قبل نهاية 2019، حيث إن المفاوضات في مراحلها النهائية.

وأضاف أن "البترول" ستقوم بجولة مفاوضات أخرى مع وكالات صادرات الائتمان العالمية للحصول على قرض لتمويل المشاريع الرأسمالية التي ينفذها القطاع النفطي خلال السنوات المقبلة.

وأبدى المصدر تفاؤله بانخفاض معدلات الفائدة على الدولار مؤخرا بعد قرار البنك المركزي الأمريكي تخفيض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق 1.5%- 75.1%، تماشيا مع التوقعات، وهي المرة الثالثة خلال 2019.