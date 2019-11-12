"سوناطراك" الجزائرية تجدد عقدا لتصدير الغاز مع "إديسون"

أعلنت شركة "سوناطراك" الجزائرية للطاقة في بيان اليوم الثلاثاء أنها جددت عقدا لتصدير الغاز مع "إديسون" الإيطالية لمدة 8 سنوات.

لم يذكر البيان حجم الغاز الذي ستسلمه لإديسون، لكنها قالت إن العقد سيعزز موقف سوناطراك في السوق الإيطالي.

وجددت سوناطراك هذا العام عقودا لتصدير الغاز مع اينيل وجالب وانرجيا وايني وبوتاش وناتورجي بحجم اجمالي 27.9 مليار متر مكعب، بحسب مانقلت "رويترز".

وبلغ اجمالي صادرات الجزائر من الغاز 51.4 مليار متر مكعب في 2018. وتستأثر إيطاليا وإسبانيا بثلثي تلك الكمية.

وتواجه صادرات الغاز من الجزائر تحديا يتمثل في طلب محلي متزايد وركود في الانتاج. وتأمل الحكومة بإقرار قانون جديد للطاقة قريبا سيجعل الاستثمارات في قطاعها للنفط والغاز أكثر جاذبية.