وول ستريت تبلغ مستوى قياسيا مرتفعا

بلغت المؤشرات الرئيسية لوول ستريت مستويات قياسية مرتفعة عند الفتح في الوقت الذي تحسنت فيه المعنويات بدعم من تصريحات إيجابية مرتبطة بالمحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ونتائج أعمال قوية من شركة أشباه الموصلات الكبيرة أبلايد ماتريالز.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 61.58 نقطة أو 0.22 بالمئة إلى 27843.54 نقطة.

وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 11.29 نقطة أو 0.36 بالمئة إلى 3107.92 نقطة. وربح المؤشر ناسداك المجمع 45.47 نقطة أو 0.54 بالمئة إلى 8524.48 نقطة.

يذكر أنا لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، صرح اليوم أن هناك "اتفاقاً يقترب منوها في ذلك إلى اقتراب حل الأزمة الاقتصادية بين أمريكا والصين، وما إن انتشر التصريح حتى ارتفعت قيمة الدولار ارتفاعا ملحوظا أمام الين الياباني والفرنك الفرنسي.