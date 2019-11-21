المغرب... شركات المقاولات تواجه أزمة تمويل

يواجه قطاع المقاولات المغربي إشكاليات، بعضها يؤدي إلى عرقلة نشاطه، خاصة فيما يتعلق بتمويل الشركات الصغيرة، والمتوسطة، التي لا يمكنها الوصول إلى تمويل بنسبة 40 في المئة.

ذكرت ذلك صحيفة "اليوم 24" المغربية، التي أشارات إلى أن ارتفاع نسبة الفائدة لدى البنوك، يمثل إشكالية بالنسبة لتلك الشركات، فيما يتعلق بالحصول على تمويل لأعمالها.

وكشفت المندوبية السامية للتخطيط، نتائج البحث، التي تقول إن 33 في المائة من شركات المقاولات تتفادى اللجوء إلى القرض البنكي لاعتبارات دينية، بحسب الصحيفة ، التي أشارت إلى أن العاملين الحاسمين في الحصول على القرض البنكي هما الضمانات، وسعر الفائدة، مشيرة إلى أن هناك تشددا كبيرا فيهما.

وبحسب النتائج، فإن 58 في المائة من عموم أرباب المقاولات صرحوا أنهم غير راضين عن الخدمات، التي تقدمها المؤسسات المالية، خصوصا لدى المقاولات الصغيرة جدا، حيث بلغت هذه النسبة 63 في المائة، بينما يشير البحث نفسه إلى أن 35 في المائة من المقاولات تقدمت بطلب للحصول على قرض من مؤسسة بنكية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وبلغت هذه النسبة 56 في المائة بالنسبة إلى المقاولات الكبرى، و27 في المائة بالنسبة إلى المقاولات الصغيرة جدا، لكنها واجهت عراقيل في الحصول على التمويل.