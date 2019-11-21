المغرب... شركات المقاولات تواجه أزمة تمويل

ذكرت ذلك صحيفة "اليوم 24" المغربية، التي أشارات إلى أن ارتفاع نسبة الفائدة لدى البنوك، يمثل إشكالية بالنسبة لتلك الشركات، فيما يتعلق بالحصول على تمويل لأعمالها.بحسب الصحيفة، التي أشارت إلى أن العاملين الحاسمين في الحصول على القرض البنكي هما الضمانات، وسعر الفائدة، مشيرة إلى أن هناك تشددا كبيرا فيهما.
وبحسب النتائج، فإن 58 في المائة من عموم أرباب المقاولات صرحوا أنهم غير راضين عن الخدمات، التي تقدمها المؤسسات المالية، خصوصا لدى المقاولات الصغيرة جدا، حيث بلغت هذه النسبة 63 في المائة، بينما يشير البحث نفسه إلى أن 35 في المائة من المقاولات تقدمت بطلب للحصول على قرض من مؤسسة بنكية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وبلغت هذه النسبة 56 في المائة بالنسبة إلى المقاولات الكبرى، و27 في المائة بالنسبة إلى المقاولات الصغيرة جدا، لكنها واجهت عراقيل في الحصول على التمويل.
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