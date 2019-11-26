الانتهاء من توريد الفوج الأخير من منظومة إس-400 إلى الهند عام 2025

أعلن المدير العام لشركة "روس أوبورون إكسبورت"، ألكسندر ميخييف، أنه سيتم الانتهاء من توريد الفوج الخامس من منظومة "أس 400" إلى الهند في عام 2025.

وقال ميخييف، لوكالة "سبوتنيك": "نأمل أن يستمر كل شيء وفقًا للخطة. العمل أمامنا كبير بناءً على حجم العقد. من المخطط الانتهاء من إمداد الفوج الخامس (من أصل خمسة) من منظومة "إس-400"، بالكامل في النصف الأول من عام 2025".

وأشار إلى أن تسليم الفوج الأول، سيتم في سبتمبر/أيلول 2021، بعد عامين بالضبط من استلام الدفع المسبق.

هذا ووقعت روسيا عقدًا في عام 2018 لتزويد الهند بخمس أفواج من طراز "إس-400" تبلغ قيمتها أكثر من 5 مليارات دولار.

وأعلنت نيودلهي عزمها على شراء "إس-400" مرة أخرى في عام 2015. تم توقيع عقد توريد نظام صواريخ تريومف المضادة للطائرات بقيمة 5.43 مليار دولار خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للهند العام الماضي.