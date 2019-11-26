الانتهاء من توريد الفوج الأخير من منظومة إس-400 إلى الهند عام 2025

وقال ميخييف، لوكالة "سبوتنيك": "نأمل أن يستمر كل شيء وفقًا للخطة. العمل أمامنا كبير بناءً على حجم العقد. من المخطط الانتهاء من إمداد الفوج الخامس (من أصل خمسة) من منظومة "إس-400"، بالكامل في النصف الأول من عام 2025".
وأشار إلى أن تسليم الفوج الأول، سيتم في سبتمبر/أيلول 2021، بعد عامين بالضبط من استلام الدفع المسبق.
هذا ووقعت روسيا عقدًا في عام 2018 لتزويد الهند بخمس أفواج من طراز "إس-400" تبلغ قيمتها أكثر من 5 مليارات دولار.
وأعلنت نيودلهي عزمها على شراء "إس-400" مرة أخرى في عام 2015. تم توقيع عقد توريد نظام صواريخ تريومف المضادة للطائرات بقيمة 5.43 مليار دولار خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للهند العام الماضي.
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