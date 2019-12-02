روسيا تزيد إنتاج الذهب على مدار الـ9 أشهر الأولى من 2019

أعلن اتحاد منتجي الذهب في روسيا، اليوم الاثنين، أنه ووفقا للنتائج الأولية للفترة من كانون الثاني/يناير إلى أيلول/سبتمبر 2019 ، أنتجت الشركات الروسية 268.638 طن من الذهب الذي تم استخراجه والذي تم الحصول عليه نتيجة للإنتاج المرافق، بما في ذلك معالجة الخردة والنفايات، وكذلك في المركزات، وهذا يزيد بنسبة 10.92 في المئة عن نفس الفترة من عام 2018.

موسكو-سبوتنيك. وفقا للاتحاد ارتفع إنتاج الذهب المستخرج في روسيا الاتحادية خلال الفترة ما بين يناير وسبتمبر 2019 بنسبة 9.6 بالمئة، ما يصل إلى 213.518 طن، في حين وصل الإنتاج المرتبط بالمعادن غير الحديدية إلى 12.99 طن بزيادة قدرها 11.1 بالمئة.

وتم الحصول على 28.417 طن من الذهب بعد معالجة الخردة والنفايات بزيادة 13.2 بالمئة، وارتفع إنتاج الذهب في المركزات خلال الفترة المذكورة بنسبة 30 بالمئة، ليصل إلى 13.713 طن.

ويؤكد اتحاد منتجي الذهب أيضا توقعاته المحدثة لعام 2019، حيث سينمو إجمالي إنتاج الذهب في روسيا بنسبة 6.1 بالمئة، ما يصل إلى 350 طنا بحلول عام 2020، بما في ذلك 314 طنا، بزيادة 6.4 بالمئة ستكون من المعادن الأولية، وهذا يعني تعدين 280 طنا، والاستخراج المرتبط 17 طنا والمركزات 17 طنا.