اتفاقية طيران جديدة بين لبنان والبحرين

توصلت خطوط طيران الخليج التابعة للمملكة البحرينية، اليوم الثلاثاء، إلى اتفاق مع خطوط طيران الشرق الأوسط اللبنانية سيتم بموجبها التعاون بمجال تبادل الرموز على رحلات الطيران على خط بيروت – البحرين – بيروت.

ونقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية نقلا عن الرئيس التنفيذي لطيران الخليج السيد كريشمير كوتشكو الذي قال: "يسعدنا التوقيع على اتفاقية الرمز المشترك هذه مع طيران الشرق الأوسط وتقديم خدمة يومية مباشرة لركابه من بيروت إلى البحرين على طيران الخليج. لطالما كانت بيروت وجهة رئيسية من وجهات شبكتنا الشرق أوسطية، مما يستدعي الترحيب بهذه الشراكة مع الناقلة الوطنية للجمهورية اللبنانية".

وفي السياق نفسه، علق رئيس مجلس إدارة ومدير عام طيران الشرق الأوسط، السيد محمد الحوت، قائلا:"إن هذا الرمز المشترك مع طيران الخليج سوف يكمل شبكة طيران الشرق الأوسط إلى الخليج. نحن سعداء بهذه الشراكة مع طيران الخليج والتي ستمكننا من تقديم وجهة جديدة لركابنا الى البحرين والعديد من الوجهات الأخرى في آسيا عبر شبكة طيران الخليج."