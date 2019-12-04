شركة طيران أمريكية تستبدل طائرات "بوينغ" بـ"إيرباص"

وطلبت شركة الطيران 50 طائرة إيرباص بمبلغ قدره 7 مليار دولار، بحسب وكالة "بلومبرغ".

وتوقفت الشركات إنتاج طائرات بوينغ 757 منذ حوالي 15 عاما، وفي الوقت الحالي ما زالت شركة الطيران تستخدم 75 طائرة من هذا الطراز.

وكان من المفترض أن تستبدل الشركة طائرات بوينغ 757 بطائرات بوينغ أكثر تطورا "بوينغ 757-200 ماكس"، لكن بسبب توقف استخدام الأخيرة مؤقتا إثر حدوث الكارثتين في إثيوبيا وإندونيسيا، كان على الشركة البحث عن حل جديد، فوجدت، أن شراء إيرباص من نوع "أ-321" هو الخيار الأمثل لاستبدال بوينغ.

وقال المتحدث الرسمي للشركة: "طائرات إيرباص "أ-321" هي البديل المثالي المكافئ للطائرات القديمة والأقل كفاءة والتي تستخدم حاليًا في الرحلات الجوية بين بعض المدن الأمريكية الرئيسية".