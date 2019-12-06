توقعات سيئة بخصوص النفط في أوبك

انخفضت أسعار النفط، اليوم الجمعة، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون اجتماع دول منظمة "أوبك" وحلفائها حيث من المتوقع أن يتم توقيع اتفاق رسمي ينص على تخفيض الإنتاج في أوائل 2020.

وأفادت "رويترز" بأن العقود الآجلة لصالح خام "برنت" 0.2% إلى 63.29 دولار للبرميل، فيما هبطت العقود الآجلة لصالح خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.1% أي 58.36 دولار للبرميل، وبلغت العقود 59.12 دولار للبرميل أمس الخميس وهو أعلى مستوى منذ نهاية سبتمبر/ أيلول.

واتفقت مجموعة حلفاء "أوبك" المعروفة باسم "أوبك+"، أمس الخميس، على زيادة تخفيضات إنتاج النفط لتفادي الفائض المتوقع بسبب الركود الذي يشهده العالم الاقتصادي في ظل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وينص الاتفاق على تخفيض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا، عبر الالتزام ببعض التعديلات الصارمة، مثل إضافة الكمية الزائدة، ويمثل الخفض نحو 1.7 بالمئة من إنتاج النفط العالمي.