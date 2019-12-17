واشنطن: قد نفرض مزيدا من الرسوم على السلع الأوروبية

قالت الولايات المتحدة إنها قد تزيد الرسوم الجمركية على بضائع أوروبية في ظل سعيها لخفض عجزها التجاري المزمن مع القارة الأوروبية.

قال الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر في مقابلة مع شبكة "فوكس بيزنس" إن الرسوم الجمركية التي فرضت مؤخرا على بضائع أوروبية بقيمة 7.5 مليار دولار في إطار الخلاف حول دعم شركتي صناعة الطائرات "بوينغ" و"إيرباص" قد يجري زيادتها، وذلك في الوقت الذي يحاول فيه الطرفان التفاوض على تسوية."؛ وفق وكالة"رويترز".

وأضافت الوكالة أن لايتهايزر أشار في المقابلة "ننظر في ذلك... قد نزيد ذلك... هدفنا هو محاولة الوصول إلى نوع من التسوية عبر مفاوضات... لكن علاقتنا مع أوروبا مفتقرة جدا للتوازن".

فيما امتنع الممثل التجاري الأمريكي عن إعطاء معلومات بشأن ما إذا كانت الرسوم الجمركية الجديدة ستستهدف السيارات ومكونات السيارات الأوروبية.

في غضون ذلك، أقر لايتهايرز بالعجز في تجارة السلع الأمريكية مع الاتحاد الأوروبي، إذ أكد انه يبلغ 180 مليار دولار في 2019 وإن الولايات المتحدة بحاجة لإيجاد سبل لبيع المزيد من السلع إلى أوروبا.

وبحسب بيانات مكتب تعداد الولايات المتحدة، بلغ العجز حوالي 169 مليار دولار في 2018.