ستنتج 500 برميل يوميا... السعودية والكويت توقعان غدا اتفاق المنطقة المحايدة

أعلنت مصادر إعلامية، اليوم الاثنين، أن السعودية والكويت ستستأنفان إنتاج النفط في المنطقة المحايدة بعد ثلاث سنوات من التوقف.

وبحسب المصادر سيوقع كلا البلدين اتفاقا نهائيا، غدا الثلاثاء، في الكويت، لاستئناف عمليات إنتاج النفط في المنطقة المحايدة.

وتأتي هذه التسريبات على خلفية تصريح وزير النفط الكويتي، خالد الفاضل، عن أمله القيام بتسوية، "نأمل أن يتم تسوية الأمور وأن تعود إلى طبيعتها بنهاية العام".

وستتم عمليات التنقيب وعودة العمل على عدة مراحل وسيستغرق الوصول إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة عدة أشهر.

وتوقف العمل في المنطقة المحايدة بين الكويت والسعودية قبل ثلاث سنوات، ما أدى إلى انخفاض الطاقة الانتاجية العالمية بنسبة 0.5%، أي بنسبة تعادل 500 ألف برميل، يوميا، بحسب "الأسواق العربية".

ويقع في المنطقة المحايدة بين السعودية والكويت حقلا "الخفجي" و"الوفرة"، ويتراوح إنتاجهما بين 500 و600 ألف برميل نفط يوميا، والتي تقسم مناصفة بين الدولتين.