اقتصاد كندا ينكمش للمرة الأولى في ثمانية أشهر

أظهرت بيانات من هيئة الإحصاء الكندية، اليوم الإثنين، أن اقتصاد كندا سجل انكماشا غير متوقع بنسبة 0.1 بالمئة في أكتوبر/ تشرين الأول في أول تراجع شهري منذ فبراير/ شباط، فيما يرجع جزئيا إلى إضراب عمال صناعة السيارات في الولايات المتحدة أضر بقطاع الصناعات التحويلية.

وكان محللون شملهم استطلاع قد توقعوا نموا قدره 0.1 بالمئة بعد زيادة بنفس النسبة في سبتمبر/ أيلول.

وانكمش قطاع الصناعات التحويلية 1.4 المئة، وهو رابع تراجع في خمسة أشهر. وفقا لوكالة "رويترز".

وأرقام أكتوبر/ تشرين الأول هي الأحدث في سلسلة بيانات مخيبة للآمال يقول محللون إنها قد تدفع البنك المركزي الكندي للتفكير في خفض أسعار الفائدة. وأبقى بنك كندا على سعر الفائدة الرئيسي بدون تغيير منذ أكتوبر تشرين الأول 2018 حتى مع قيام بضعة بنوك مركزية رئيسية، من بينها البنك المركزي الأمريكي، بخفض تكاليف الاقتراض.