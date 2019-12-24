روسيا تحرر أوروبا من "عبودية" الغاز الأمريكي

وقال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، في تصريحات صحفية إن روسيا زادت إمدادات الغاز المسال لأوروبا إلى درجة تتقدم معها على الولايات المتحدة التي سيطرت على سوق أوروبا للغاز المسال من قبل.

وتعتبر روسيا مورّدا رئيسيا للغاز الطبيعي لأوروبا. وأفاد تقرير المفوضية الأوروبية عن استهلاك الغاز في بلدان الاتحاد الأوروبي في الربع الثالث من عام 2019 بأن بلدان الاتحاد الأوروبي تستورد 45 في المائة من احتياجاتها من الغاز الطبيعي من روسيا.

ولم تكن روسيا قبل أعوام تصدر الغاز المسال إلى أوروبا بينما تمد (روسيا) أوروبا اليوم بـ12 – 13 مليون طن من الغاز المسال في السنة. وزادت أمريكا أيضا الصادرات من 4 ملايين طن قبل عامين إلى 9 ملايين حاليًا، ولكنها تراجعت من المركز الأول الذي كانت تحتله قبل عامين وصارت تسير خلف روسيا في توريد الغاز المسال لأوروبا.

وتبلغ حصة الغاز المسال الروسي في أوروبا اليوم 20 في المائة مقابل 13 في المائة حصة الغاز المسال الأمريكي.

وكان الأمريكيون في وقت سابق يلحون على ضرورة أن يهيئ الأوروبيون موانئهم لاستقبال الغاز المسال الأمريكي لكي يتخلصوا من "تبعية" الغاز الروسي.