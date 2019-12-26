ممثل تجاري روسي: إيران لم تجذب أي شركات أجنبية للعمل في حقل النفط الجديد

أفاد الممثل التجاري الروسي في إيران، رستم جيغانشين، أن طهران لم تتقدم بعد بأي مبادرة من أجل جذب الشركات الروسية للعمل على تطوير حقل نفط كبير تم اكتشافه مؤخرا في إيران.

طهران - سبوتنيك. وفي هذا السياق، قال جيغانشين لوكالة "سبوتنيك": "نحن سمعنا أيضا عن اكتشاف هذا الحقل، إلا أن الجانب الإيراني لم يتقدم بعد بأي مبادرة تهدف إلى جذب الشركات الروسية".

وتابع: "على قدر معرفتي، فإن الشركات الأجنبية لا تعمل على تطوير هذا الحقل، وليس لدى التمثيل التجاري معلومات أكثر تفصيلا عن هذا المشروع".

وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، في وقت سابق، عن اكتشاف حقل نفط، في البلاد يبلغ حجم احتياطياته 53 مليار برميل.