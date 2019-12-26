السفير الروسي في النمسا: التبادل التجاري بين البلدين يتجاوز 5 مليارات دولار

أعلن السفير الروسي لدى النمسا، ديمتري لوبينسكي، اليوم الخميس، أن حجم التبادل التجاري بين موسكو وفيينا تجاوز الـ5 مليارات دولار.

فيينا - سبوتنيك. وقال لوبينسكي لوكالة "سبوتنيك"، إن هذا الرقم يشير إلى الفترة ما بين يناير/ كانون الأول، وأكتوبر/ تشرين الأول 2019، مؤكدا أنه تجاوز مؤشرات الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأضاف السفير الروسي: "على الرغم من العقوبات، والضعف الذي تتحدث عنه الغالبية الساحقة من رجال الأعمال هنا، استمر النمو الثابت لتداول السلع".

وتابع: "وفقا للإحصاءات الروسية، بلغ حجمها في نهاية عام 2018 رقما قياسيا حقا وهو 5.8 مليار دولار أمريكي. وتجاوز خلال الـ10 أشهر الأولى من هذا العام، بالفعل 5 مليارات دولار، بزيادة قدرها 6.6 في المئة، مقارنة بنفس الفترة من عام 2018".

ولفت إلى أن النمسا كانت ولا تزال واحدة من الشركاء التقليدين الاقتصاديين المهمين لروسيا في أوروبا، موضحا أن روسيا تحتل المرتبة الـ13 في قائمة النمسا، الخاصة بشركاء التجارة الخارجية.