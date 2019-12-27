الدولار الأمريكي يرتفع أمام الجنيه المصري

ارتفع سعر الدولار الأمريكي، أمام الجنيه المصري، خلال نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، قرشا واحدا.

وسجل سعر الدولار في 10 بنوك 15.99 جنيه، مقابل 15.98جنيه الخميس الماضي، بحسب ما نشرته صحيفة "الوطن" المصرية.

وصرح على الحريري نائب رئيس شعبة الصرافة، للصحيفة المصرية، قائلا "إن ارتفاع سعر الدولار بقيمة قرش غير مؤثر وإن العملة الأمريكية ستواصل التراجع".

وأضاف الحريري أن "الدولار مثل أي سلعة في الأسواق ويخضع لعوامل العرض والطلب، ومن ثم حدوث زيادة في الطلب عليه يؤدي إلى زيادة سعره، والعكس صحيح".

ومن جهة أخرى، ارتفعت أسعار أعيرة الذهب محققة زيادة قدرها 13جنيها، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي الخميس الماضي.

وتم بيع العيار 24 بـ 776 مقابل 763جنيها، فيما بيع عيار 21 بـ 679 جنيها وسجل عيار 18 نحو 582 جنيها، وبيع الجنيه الذهب بـ 5 ألاف و439 جنيها.