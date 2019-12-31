النفط يتجه نحو أكبر مكسب سنوي منذ 2016

تتجه أسعار النفط نحو تسجيل أكبر زيادة سنوية منذ 2016، مدعومة بتراجع حدة الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وخفض الإمدادات، وذلك بعدما انخفضت أسعاره في آخر أيام العام.

وذكرت صحيفة "الاقتصادية" إن العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، انخفضت في عقود مارس/ آذار، إلى 66.52 دولار للبرميل بانخفاض 15 سنتا أو 0.2 في المئة بحلول الساعة 07:16 بتوقيت غرينتش.

وأغلق عقد برنت تسليم فبراير/ شباط، أمس الاثنين، على 68.44 دولار للبرميل، وفقد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم فبراير 19 سنتا ما يعادل 0.3 بالمئة إلى 61.49 دولار للبرميل.

وارتفع برنت نحو 24 في المئة في عام 2019 وزاد الخام الأمريكي 35 في المئة، ويتجه الخامان القياسيان لتسجيل أكبر مكسب سنوي في ثلاثة أعوام بفضل انفراجة في محادثات التجارة الأمريكية الصينية وتعهدات خفض الإنتاج من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها.

ولفتت الصحيفة إلى قول المستشار التجاري للبيت الأبيض، أمس الاثنين، إلى أنه من المرجح أن توقع الولايات المتحدة والصين على اتفاق المرحلة الأولى التجاري، الأسبوع المقبل.

وقالت الصحيفة إنه من المتوقع، بحسب استطلاع مبدئي أجرته "رويترز"، أن تسجل مخزونات الخام الأمريكية هبوطا بنحو 3.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 27 ديسمبر/ كانون الأول، لتسجل بذلك تراجعا محتملا للأسبوع الثالث على التوالي، بينما نزلت المخزونات الأمريكية 5.5 مليون برميل الأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر.