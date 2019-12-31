صافي استثمارات الأجانب في الإمارات زاد 11 ضعفا خلال 2019

تضاعف حجم استثمارات الأجانب من غير العرب في أسواق المال الإماراتية 11 مرة، خلال العام الجاري، ووصل إلى 12.5 مليار درهم (3.4 مليار دولار أمريكي)، وذلك بعد إصدار هيئة الأوراق المالية والسلع أنظمة جديدة تعزز من جذب رؤوس الأموال الأجنبية.

القاهرة – سبوتنيك. وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم الثلاثاء، يعد المستوى الذي بلغه صافي الاستثمارات الأجنبية غير العربية في سوقي أبوظبي ودبي الأعلى منذ أكثر من خمس سنوات، الأمر الذي يعكس نجاحها في زيادة جاذبيتها.

وأظهرت الإحصائيات الرسمية زيادة كبيرة في إجمالي تداولات الأجانب بجميع فئاتهم (الأجانب، العرب، الخليجيون)، في سوقي أبوظبي ودبي الماليين، بعدما بلغت قيمتها 218 مليار درهم بيعا وشراءً (59.6 مليار دولار)، خلال العام الجاري؛ بزيادة نسبتها 20.4 في المئة عن العام السابق.

12.5 مليار درهم صافي استثمارات الأجانب غير العرب في الأسهم الإماراتية خلال 2019#وامhttps://t.co/7Bhavr2A9f pic.twitter.com/x4qKfMZOhx — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) December 31, 2019

وبلغت قيمة تداولات الأجانب من غير العرب في الأسواق المالية الإماراتية 100.5 مليار درهم (27.5 مليار دولار)، تشكل 46.1 في المئة من إجمالي تداولات الأجانب بجميع فئاتهم، خلال 2019.

وبلغت قيمة تداولات الأجانب، بكل الفئات، في سوق أبوظبي للأرواق المالية 112.75 مليار درهم (80.3 مليار دولار)؛ وفي سوق دبي المالي 105.4 مليار درهم (28.8 مليار دولار)، مع نهاية العام 2019.